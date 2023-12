Android Auto riporta su Google Maps una delle funzioni più amate... 6 anni fa!

Salvare il luogo di parcheggio dell'auto. Una funzione mistica, che anni fa, nel lontano 2017, Google Maps aveva già introdotto nelle sue app per Android e iOS, e che oggi torna a nuova vita laddove è ancora più utile: su Android Auto.

Con l'ultima versione di Maps (sì, quella dopo il famigerato cambio di colore) su Android Auto è infatti comparso un toggle, che viene mostrato una volta giunti a destinazione, dopo la navigazione verso una qualsiasi meta: "salva parcheggio". Semplice, efficace.

Abilitando l'opzione, la posizione attuale del veicolo verrà salvata, e ciò risulterà anche in una notifica (almeno su Android) il giorno successivo, per ricordarvi dove avete parcheggiato la macchina (potete comunque accedervi da Maps, anche senza notifica, cercando "parcheggio").

Sembra che la posizione salvata sia proprio quella nel momento in cui premete sul toggle, ma essendo una nuova funzione la casistica è ancora molto scarsa (noi per esempio non l'abbiamo ancora ricevuta, e ci fidiamo di quanto riportato da 9to5Google).

In ogni caso è una opzione senz'altro utile: talmente semplice e banale, che viene da chiedersi come mai non sia arrivata prima del (quasi) 2024!