Su Android Auto stanno arrivando i messaggi AI: come funzionano

L'immagine che trovate in basso mostra infatti dove sarà possibile abilitare l'opzione per ricevere i riepiloghi dei messaggi lunghi generati con l'intelligenza artificiale. Google non specifica quale modello di machine learning generativo utilizza per questa funzionalità, ma specifica che funzionerà per tutti i messaggi che contengono almeno 40 parole.

Attualmente la feature non sembra funzionare correttamente. L'opzione è già attivabile dalla sezione Notifiche delle impostazioni di Android Auto, anche se i riepiloghi non sembra partire automaticamente per i messaggi lunghi ricevuti su Android Auto.

Dovrebbe anche essere possibile rispondere direttamente ad Assistant se riprodurre o meno i riepiloghi generati con l'AI.

La funzionalità per riepilogare con l'intelligenza artificiale i messaggi lunghi su Android Auto sarà fornita tramite Google Assistant, il quale ancora è al centro dell'esperienza utente su Android Auto, mentre su piattaforma smartphone si sta facendo sempre più largo Google Gemini.