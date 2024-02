Meteo e Radar festeggia un anno di permanenza su Android Auto e lo fa con un corposo aggiornamento che la rende davvero unica: arriva lo split-screen, che le consente di essere eseguita al fianco di un'altra app, e non è questa la sola novità di spicco (per quanto sia la più evidente). E dato che parliamo di app, vi suggeriamo di dare uno sguardo anche alla nostra lista con quelle consigliate per Android Auto.

Come suggeriscono le immagini nell'articolo, potete eseguire l'app a fianco del vostro navigatore preferito, in modo da avere al contempo le indicazioni stradali e una panoramica sul meteo che vi attende lungo la strada, particolarmente utile durante le lunghe percorrenze.

Oltre a questo è migliorata la grafica in generale dell'app, con nuovi livelli per temperatura e vento, oltre a nuovi radar interattivi e nuove opzioni di ridimensionamento per il testo e la mappa stessa, per esplorare meglio i luoghi circostanti.

Inoltre ci sono gli allerta meteo durante la guida, in caso di forte pioggia, temporali e altro.

Se insomma non aveste mai provato un'app meteo su Android Auto, è senz'altro il giorno giusto per farlo, anche perché Meteo e Radar è gratuita. Che aspettate?

Scarica da Play Store