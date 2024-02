Android Auto si aggiorna e combina un pasticcio con Assistant

Google Assistant non trova pace su Android Auto. Dopo il recente aggiornamento che aveva portato una ventata di novità per il noto assistente intelligente di Google, arrivano brutte notizie per coloro che lo usano su Android Auto.

Sembra infatti che tra i recenti aggiornamenti di Android Auto ce ne sia stato uno che ha introdotto un rilevante bug per Google Assistant.

Il bug in questione impedirebbe il funzionamento di Google Assistant su Android Auto. Nello specifico, Assistant restituirebbe il messaggio di errore della serie "ops, qualcosa è andato storto" ogni volta che si impartisce un comando vocale su Android Auto.