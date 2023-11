Avete un veicolo compatibile con Android Auto, non in modalità wireless, ma volete usarla comunque? La risposta è AAWireless. Avete un veicolo compatibile con CarPlay, non in modalità wireless, ma volete usarla comunque? La risposta è AAWireless. Avete un veicolo compatibile solo con CarPlay, ma volete usarlo con Android Auto? La risposta è sempre AAWireless.

Come avrete intuito questo dongle, pensato inizialmente solo per Android Auto, è ormai diventato un coltellino svizzero che consente di utilizzare i due principali sistemi di infotainment in modalità wireless, su un sempre maggior numero di veicoli. E con l'ultimo aggiornamento alla versione 3.1 questo vale ancora di più.

È stata infatti introdotta l'accelerazione hardware per usare Android Auto su protocollo CarPlay, il che vuol dire che se avete un'auto compatibile solo col sistema di Apple, tramite AAWireless potrete usarla "a piena potenza" anche con Android Auto. Ma non solo, è anche migliorata la compatibilità con CarPlay, che era stata introdotta in beta qualche mese fa; e per finire ci sono anche miglioramenti generici al Bluetooth (che è sempre una potenziale fonte di rogne con questi sistemi).

AAWireless è poi già al lavoro sulla versione successiva, disponibile in beta, che continuerà a lavorare proprio su Android Auto over CarPlay, con ulteriori miglioramenti alla connessione iniziale e al miglioramento del supporto per la manopola/touchpad su certe Mercedes, giusto per testimoniare che non si tratta di una cosa fatta a metà.

AAWireless può essere vostro a soli 55,99€ dallo store ufficiale, in promozione fin dal Black Friday (ma potrebbe finire a breve!): se ancora non ne aveste uno, non c'è momento migliore di questo per acquistarlo!