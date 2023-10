Ad Android Auto non piacciono i Pixel 8 (e viceversa)

Avete scartato l'ultimo telefono made in Google, lo avete accarezzato con affetto e ne avete esplorato le funzioni, mostrandole orgogliosi ad amici e parenti, ma quando lo collegate alla vostra auto, pronti ad andare al lavoro, ecco l'amara sorpresa: Android Auto non si avvia.

Il telefono si connette e, in caso di una connessione cablata, si carica, ma l'interfaccia per veicoli non si avvia. Cosa succede? La risposta breve: l'ultimo bug di Android Auto (o Android 14), ma non si sa perché e neanche Google ha al momento una risposta.

A rilevare il problema sono stati alcuni utenti già dal 12 ottobre, giorno di lancio sul mercato dei dispositivi, che hanno iniziato a scrivere sul forum dell'assistenza di Android Auto (Android Auto Help) su un thread dal titolo evocativo: Pixel 8 Pro not launching Android Auto (Pixel 8 Pro non avvia Android Auto).

Gli utenti che lamentano il problema, al momento non moltissimi ma il telefono è anche in vendita solo da quattro giorni, riportano tutti che l'interfaccia non si avvia, e il bug è comunque considerato un argomento di tendenza.