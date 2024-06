Android Auto soffre di problemi di connessione: è colpa degli aggiornamenti?

Non si tratta della prima volta che Android Auto restituisce qualche errore agli utenti, in particolare modo sulla connessione. Stavolta, però, la criticità sembra più estesa .

Nelle segnalazioni degli utenti, vengono citate con una certa frequenza le versioni 11.7, 11.8 e 11.9 di Android Auto, che al momento sono anche le più diffuse (nonostante l'ultima versione disponibile sia la 12.2). Tuttavia, visto la confusione sulla vicenda, si può ipotizzare che non sarà facilissimo individuare la soluzione giusta. In ogni caso, il problema pare risalire agli update rilasciati da Google tra la fine di maggio e la metà di giugno.

I recenti problemi di Android Auto

Come già riportato sopra, non è la prima volta che il rapporto tra gli utenti ed Android Auto risulta turbolento. Ad esempio, ad inizio giugno, un utente riferì che l'ultima beta di Google Maps (v11.132.0100 beta) non funzionava in modo corretto. In particolare, l'avvio di Android Auto causava l'arresto improvviso della popolare app di navigazione.

Ad aprile, invece, un bug, sempre su Android Auto, colpì l'Assistente Google, il quale incominciò a leggere una volta di troppo il testo di un messaggio dettato dall'utente.