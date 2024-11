La radio su Android Auto è quasi realtà: importanti novità in vista

Dei controlli radio su Android Auto si parla ormai da qualche tempo e, anche se la funzionalità non è ancora arrivata al pubblico, il suo sviluppo è in fase di finalizzazione .

Android Auto è il sistema di infotainment usato da milioni di persone in tutto il mondo, e sotto certi punti di vista è un cantiere aperto. Google continua lo sviluppo di importanti funzionalità, come i controlli radio su Android Auto . Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli in merito.

Come funzionerà la radio su Android Auto

Android Auto ci permette di sincronizzare il nostro smartphone Android con la nostra auto, a patto che vi sia la compatibilità. Questo significa poter accedere alle principali app di navigazione, messaggistica e non solo direttamente alla guida, in tutta sicurezza.

Non per questo possiamo dire che sia un sistema perfetto, c'è sempre spazio per migliorare. Android Auto è in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze dei conducenti di auto, ma non tutte.

Durante la guida tanti di noi ascoltano la radio, a volte cambiano stazione oppure ne cercano una specifica. Opzioni che finora non sono state disponibili su Android Auto.

Attualmente infatti il controllo della radio in auto è connesso esclusivamente al sistema della propria vettura, visto che Android Auto non può accedervi. Per fortuna questo sta per cambiare. Sappiamo già da qualche mese che Google sta lavorando all'introduzione dei controlli radio su Android Auto, e ora abbiamo ulteriori conferme.

Google infatti ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Android Auto, corrispondente alla versione 13.3. Non sono incluse particolari novità interessanti, ma all'interno del codice sono stati scovati nuovi riferimenti alla funzionalità per controllare radio direttamente da Android Auto.

Nello specifico, è stato identificata la lista di generi associati alle stazioni radio, in modo da categorizzare le stesse stazioni e permettere agli utenti di effettuare una ricerca più rapida di quella che vogliono effettivamente ascoltare.

Tra i generi identificati troviamo, ad esempio, l'Attualità, Musica pop, Musica religiosa, Musica popolare, Sport, Viaggi e tanto altro.

Le due icone che trovate nelle immagini in basso sono connesse allo stesso sviluppo, la prima consisterà nell'icona che identifica i controlli radio, mentre la seconda quella per accedere ai contenuti multimediali in locale. Ovvero quei contenuti presenti, ad esempio, su un supporto di memoria connesso direttamente alla propria vettura.

Queste due novità, i controlli radio e l'accesso ai contenuti multimediali in locale, renderanno Android Auto sempre più trasversale e probabilmente ci eviteranno di passare al sistema software della nostra vettura per poi tornare su Android Auto. Torneremo ad aggiornarvi quando ne sapremo di più sul rilascio al pubblico.