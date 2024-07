Buone e cattive notizie per Android Auto: arriva la segnalazione incidenti di Maps, ma non per tutti. E si alzano i requisiti

Android Auto è uno strumento molto popolare per sostituire il sistema di infotainment del veicolo, spesso poco utile, e ora ha appena ricevuto due grandi novità (a proposito, dai un'occhiata a come installare Android Auto su una seconda macchina).

La prima riguarda la possibilità di segnalare incidenti su Google Maps, una funzione già disponibile da qualche giorno per gli utenti di iPhone, e l'altra, che non farà felici alcuni utenti, è il nuovo aumento dei requisiti minimi per poterlo usare.