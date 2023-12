Questo aggiornamento rende Android Auto ''più simile'' al proprio smartphone

Per i possessori di uno smartphone Android , con l'esigenza di connettere il dispositivo alla propria automobile, Android Auto rappresenta una delle soluzioni più diffuse nel mercato ( qui la nostra guida su come usare Android Auto su una seconda macchina ).

Di questa funzione si era iniziato già a parlare lo scorso ottobre e secondo 9To5Google sembra essere disponibile a prescindere dalla versione dell'app. In questo caso si è fatto riferimento sull'ultima beta di Android Auto 11.0, anche se il codice dedicato era stato già trovato nella versione 10.7.

La sincronizzazione dello sfondo è chiaramente molto semplice ma presenta alcune limitazioni. Innanzitutto l'immagine sembra essere disponibile solo come sfondo per il cassetto delle app, non venendo visualizzata dietro la dashboard o in altre sezioni.

Inoltre non si possono impostare degli sfondi animati. L'immagine scelta quindi deve necessariamente essere un'immagine statica, escludendo anche gli sfondi AI generati con la serie 8 dei Google Pixel. Su questa limitazione non è ancora ben chiaro il motivo ma in ogni caso, quando viene selezionato uno sfondo non supportato, Android Auto mostrerà l'ultima immagine compatibile impostata.