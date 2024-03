Disponibile su Android Auto la sintesi dei messaggi: come funziona

Con il lancio di Android Auto 11.4, Google sta rendendo disponibile una funzionalità piuttosto interessante, basata sull'AI: si tratta della possibilità di sintetizzare i messaggi. Questa opzione, annunciata dal colosso di Mountain View all'inizio dell'anno, fu presentata come un modo per comprendere rapidamente i messaggi più lunghi evitando che l'Assistente Google li leggesse per intero.

Ora, quando si avvia Android Auto (versione 11.4), Google invierà una notifica allo smartphone evidenziando la disponibile di tale funzionalità. Questa opzione funzionerà esclusivamente con i messaggi contenenti almeno 40 parole. In particolare, la prima volta che l'utente attiverà la funzionalità, Google avviserà di essere in procinto di creare una sintesi e che quindi i contenuti potrebbero presentare degli errori. In una prova, ad esempio, un messaggio di oltre 100 parole è stato sintetizzato in circa 15 parole. I dettagli sono stati tutti eliminati, tuttavia il significato complessivo non è stato affatto modificato.