Android Auto ha un trucchetto per Google Maps che non tutti conoscono

Android Auto è il sistema di infotainment che tutti usiamo per connettere i nostri dispositivi Android ai box compatibili in auto (ecco quali sono le auto con Android Auto wireless). A volte però può capitare che anche le app più comuni nascondano delle funzioni che non tutti conoscono. Proprio in questi termini vi parliamo di un "trucco" per Android Auto su Google Maps.

Il trucco per migliorare la visualizzazione del percorso di Maps su Android Auto

Da sempre Google ha offerto Google Maps su Android Auto, una scelta ovvia visto che il sistema di infotainment ha come scopo principale di funzionamento proprio l'accesso alle mappe e alla navigazione durante la guide. Nel corso del tempo abbiamo visto Android Auto diventare sempre più a misura di conducente di auto, e questo è avvenuto anche tramite l'aggiornamento delle sue app principali. Tra queste troviamo Google Maps. Nonostante questo, vi sono ancora delle importanti differenze tra l'app di Maps per dispositivi mobili e la sua versione per Android Auto. E finora pensavamo che tali differenza riguardassero anche la visualizzazione dell'itinerario da percorrere. In realtà non è proprio così, visto che Maps su Android Auto offre una funzionalità per visualizzare rapidamente le tappe dell'itinerario che si sta seguendo successive alla posizione in cui ci si trova. L'animazione che trovate sotto spiega chiaramente ciò di cui stiamo parlando. Si tratta della possibilità di visualizzare rapidamente quali sono le tappe successive sull'itinerario da percorrere a navigazione in corso. Basta effettuare uno swipe laterale per vedere quali sono i passaggi successivi da seguire. Una volta che si effettua lo swipe laterale il riquadro che indica il punto successivo sulla navigazione, che solitamente è in verde, diventerà di colore grigio. Questo dovrebbe rendere di più semplice comprensione il fatto che si sta visualizzando una tappa successiva.

Coerentemente anche la visualizzazione della mappa si aggiornerà per mostrare l'itinerario da seguire a partire dalla tappa successiva selezionata. Insomma, proprio quello che è possibile fare con l'app Maps per dispositivi mobili quando si consultano le istruzioni di navigazione con le varie tappe principali. Riconosciamo che questa funzionalità possa rivelarsi particolarmente utile quando siamo alla guida. Spesso ci ritroviamo, soprattutto quando siamo fermi in coda o al semaforo, e scrollare sull'interfaccia di Maps su Android per vedere la parte mancante di itinerario prima di arrivare a destinazione. Questo lo facciamo soprattutto quando stiamo percorrendo un itinerario nuovo, o magari per controllare in quali punti del percorso è previsto traffico, o autovelox (vi ricordiamo come vedere gli autovelox su Google Maps). La funzione che abbiamo appena visto dovrebbe essere disponibile per tutti già da tempo, visto che alcuni segnalano di usarla sin dallo scorso anno.

