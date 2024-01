Android Auto si aggiorna, ma il bello deve ancora arrivare

Torniamo a parlare del sistema di infotainment di casa Google perché nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento . Stiamo parlando di Android Auto 11.1 , il quale è in fase di distribuzione in queste ore.

Android Auto rappresenta un punto di riferimento per milioni di utenti che usano il proprio smartphone per la navigazione in auto. Se siete anche voi tra questi, allora potrebbe interessarvi quali sono le migliori app da installare su Android Auto .

L'aggiornamento di Android Auto purtroppo non arriva accompagnato da un changelog, e pertanto non ci aspettiamo particolari novità introdotte da Google con questo update. Ma questo non significa che all'orizzonte sia tutto piatto per Android Auto.

Stando infatti ai rumor trapelati nelle ultime settimane, Google sarebbe in procinto di introdurre delle novità grafiche per l'interfaccia di Android Auto in auto, in modo da renderla più coerente con quanto vediamo sullo smartphone. E non stiamo parlando di un rinnovamento per la struttura dell'interfaccia, che del resto è già arrivato con la versione Coolwalk.

Le novità all'orizzonte per Android Auto infatti consistono nella possibilità di vedere le icone personalizzate nel drawer dell'interfaccia per auto, coincidenti con il tema delle icone che avete impostato sullo smartphone. Ci aspettiamo che non tutti i temi per le icone verranno supportati su Android Auto, e che più verosimilmente verranno supportati solo quelli messi a disposizione da Google sul Pixel Launcher.

Oltre a questo, in futuro dovrebbe arrivare anche il supporto agli sfondi personalizzati (ecco le migliori app per gli sfondi su Android) su Android Auto. Anche in questo caso, lo sfondo su Android Auto dovrebbe uniformarsi a quello che avete sullo smartphone.

Insomma, per Android Auto ci sono delle novità in vista nell'ottica dell'uniformità con i dispositivi Android, ma ancora non sappiamo quando arriveranno esattamente. L'aggiornamento appena descritto è invece in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store.