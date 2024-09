Benvenuto Android Automotive 15: sicurezza e personalizzazione in pole position

Le novità di Android Automotive 15

Google ha recentemente rilasciato Android 15 nel AOSP, e con tale rilascio abbiamo visto nel dettaglio quali sono le novità soprattutto per gli sviluppatori che porta la nuova generazione di Android per dispositivi mobili. Quelle per gli utenti le abbiamo invece scoperte con le varie beta pubbliche rilasciate nel corso del tempo (ecco come entrare nel programma beta di Android).

Nelle ultime ore Google ha condiviso le note di rilascio che riguardano anche Android Automotive 15.

Si tratta del major update di Android Automotive, il sistema operativo pensato da Google per essere profondamente integrato con le auto.

Le novità che arrivano con Android Automotive 15 sono sostanziali. Vediamole insieme: