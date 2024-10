Android Automotive anche sulle moto: perché l'idea di KTM è rivoluzionaria (e perché no)

KTM, storico marchio austriaco di motociclette, ha appena lanciato due nuovi schermi per i suoi prossimi modelli specificando, potremmo dire in sordina, che sono basati su Android Automotive .

Caratteristiche del nuovo quadro strumenti di KTM

Android Automotive e i servizi Google

La novità quindi è importante: Android Automotive sbarca sulle moto, ma ci sono un paio di aspetti da chiarire. Prima di tutto, sembrerà banale, ma è giusto specificarlo: Android Automotive non è Android Auto. In secondo luogo c'è il nodo dei servizi Google.

Cors'è Android Automotive

Android Automotive è infatti un vero e proprio sistema operativo open source basato su Android e dedicato ai veicoli. Android Auto, molto più diffuso, è un'app del nostro telefono che consente di proiettare un'interfaccia sullo schermo del veicolo per accedere ad alcune sue app e funzionalità.

Questo significa che un'auto dotata di Android Automotive utilizzerà questo sistema operativo per la gestione del suo sistema di infotainment o anche di tutte le funzionalità integrate, che siano clima, navigazione o altro.

Un'auto con Android Automotive potrà supportare comunque Android Auto, e anche CarPlay.

Il nodo dei GAS

C'è un problema: Android Automotive è come Android per i nostri telefoni (open source e gratuito), ma per usare i servizi Google abbiamo bisogno dei cosiddetti Google Play Services, che sono integrati negli smartphone (a meno di rare eccezioni come i dispositivi Huawei).

Per le auto è lo stesso, solo che si chiamano GAS (Google Automotive Services) e Google fa pagare questa funzione a caro prezzo. Quindi troveremo auto con i servizi (definite con Google built-in o con Google integrato) e senza (il che significa che non si avrà accesso al Play Store).

Per dare un'idea, alcuni produttori di auto con Google built-in dichiarano che i servizi sono inclusi per un certo numero di anni, poi sarà necessario pagare un abbonamento (per esempio Renault li include per 5 anni, mentre Volvo per 4 anni).

KTM non ha specificato se la nuova Connectivity Unit sarà dotata di GAS, il che evidentemente significa che non lo sarà (e spiega il perché di un annuncio in sordina).

Inoltre il fatto che si potranno trasmettere le app suggerisce che non verranno installate dal Play Store ma trasmesse appunto tramite una soluzione (che immaginiamo essere Android Auto in modalità wireless, ma è solo un'ipotesi).