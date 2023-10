Android Automotive si aggiorna: Android 14 porta un'interfaccia tutta nuova

Google è presente in tantissimi settori della tecnologia. Questo lo vediamo quotidianamente nel segmento smartphone , dove Android costituisce uno dei due sistemi operativi più usati al mondo. Ma sappiamo anche che Google svolge un ruolo di riferimento anche quando si parla di software per auto .

Nelle ultime ore infatti Google ha rilasciato un nuovo grosso aggiornamento per Android Automotive, un aggiornamento che ha il sapore di Android 14 e che introduce importanti novità per l'interfaccia grafica.

Le immagini che vedete in galleria mostrano la nuova concezione di interfaccia grafica introdotta da Google su Automotive: troviamo sostanzialmente una parte superiore riservata alla navigazione, come ad esempio a Maps, e una parte inferiore riservata al resto, come applicazioni per l'accesso a contenuti multimediali.

Appare immediatamente chiaro che la nuova interfaccia di Android Automotive è stata rinnovata soprattutto tenendo in considerazione tutte le auto dotate di schermi orientati verticalmente. Inoltre, con questo aggiornamento viene messo in risalto anche il multitasking, un aspetto che chiaramente è strettamente connesso con la sicurezza alla guida, visto che favorisce la facile interazione del conducente con più sezioni di Automotive.

Con la nuova interfaccia Google ha anche voluto posizionare dal lato del conducente i comandi rapidi che vengono usati più di frequente, come l'opzione per attivare Assistant, avviare Maps, accedere alla radio FM.

Ma non tutto è pensato per chi ha uno schermo orientato verticalmente. Il nuovo aggiornamento di Automotive prevede anche un'ottimizzazione per i display nelle auto orientati orizzontalmente, presupponendo che siano più piccoli. Troviamo una barra di navigazione, una barra di stato e un'interfaccia focalizzata sull'esperienza a tutto schermo.