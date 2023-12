Android ci dirà la stato di salute della batteria e quando sostituirla

Le nuove API di Google permettono infatti di derivare parametri come la data di produzione, il numero di cicli, la capacità attuale rispetto a quella nominale. Insomma, una serie di informazioni che permettono concretamente di valutare lo stato di salute della batteria sul proprio smartphone Android.

A livello di sistema ancora non ci sono funzionalità di Android che permettono di accedere a tali informazioni, ma Google le sta preparando. Inoltre, anche su Android 14 abbiamo visto come tramite app di terze parti è già possibile accedere a questi dettagli sulla batteria. Con Android 15 arriverà invece un'opzione di sistema che permetterà di consultare i cicli di carica, la data di produzione della batteria, lo stato di salute e la capacità effettiva.

La parte interessante riguarda sicuramente le informazioni sullo stato di salute, un aspetto che gioca un ruolo fondamentale per capire se è il caso di sostituire la batteria oppure se eventuali problemi di poca autonomia sono da imputare a bug software.

Gli screenshot che trovate qui sopra e in basso mostrano come sarà l'interfaccia che mostra lo stato di salute della batteria. Questa ancora non è attiva su Android 14, ma dovrebbe esserlo con Android 15. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori dettagli su questa funzionalità molto interessante e attesa.