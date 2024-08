In attesa di Android 15, Android 14 non è nemmeno sul podio

Parliamo di un tema che da sempre è stato presente su Android, ovvero della frammentazione. Per la sua natura, il robottino verde è incline alla frammentazione, e gli ultimi dati confermano che questo rappresenta un problema per Android anche nel 2024.

Quelli di 9to5Google hanno dato un'occhiata ai dati della diffusione delle varie versioni di Android, disponibili per gli sviluppatori su Android Studio e che si basano sulle sincronizzazioni con il Play Store per un periodo di almeno sette giorni. Il quadro che ne esce non mostra particolari novità rispetto al passato.