Un curioso bug sulle GIF sta colpendo Google Messaggi e gli utenti iPhone

A questo proposito, il supporto RCS potrebbe essere implementato con il rilascio di iOS 18. La versione beta del nuovo sistema operativo di Apple dovrebbe arrivare il prossimo mese durante la WWDC 2024. Ritornando al bug delle GIF, al momento non sembrano esserci soluzioni efficaci.

Occorrerà attendere probabili aggiornamenti da parte di Google e della società di Cupertino.

Restando in tema di Google Messaggi, il colosso di Mountain View, qualche settimana fa, ha iniziato ad implementare la funzionalità che permette di modificare i messaggi inviati. Questa novità è in fase di distribuzione automatica via server sulla versione beta dell'app Messaggi.