Indovinate il sistema operativo della "spilla intelligente" Humane AI Pin

In realtà sappiamo che Humane chiama il suo OS Cosmos, un sistema semplice e snello che funziona su un hardware limitato (4 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione) e che si basa pesantemente sull'intelligenza artificiale per comprendere il mondo circostante.

Per alcuni sarà lo smartphone del futuro, per altri un esperimento interessante, fatto sta che Humane AI Pin è il dispositivo elettronico del momento (sapete come si disattivano le notifiche push ?).

Nell'offerta di lavoro, scovata da marvinbernal che l'ha condivisa su Threads, si legge infatti la necessità di una figura che lavori "a fianco del nostro team System Software per integrare e personalizzare strettamente il nostro utilizzo del sistema operativo Android (AOSP)".

Quindi Cosmos si basa su Android, il che in retrospettiva è piuttosto logico, vista non solo l'enorme disponibilità di API e applicativi, ma anche la versatilità del sistema. E, tutto sommato, anche la sua leggerezza, in assenza di una gestione di schermo o componenti grafiche, e probabilmente demandando lo sforzo computazionale al cloud.

Cosmos è infatti un sistema estremamente complesso, in grado di riconoscere il mondo circostante, per esempio per sapere il contenuto calorico di un alimento, e i nostri gesti, come ruotare il polso o chiudere le dita. L'interazione avviene anche attraverso comandi vocali in linguaggio naturale, e offre persino un'interfaccia grafica attraverso un proiettore a inchiostro laser.

Tra i partner di Humane sappiamo che ci sono OpenAI (sappiamo che la spilletta utilizza GPT-4), Google (che probabilmente ha collaborato in qualche modo sull'OS), Microsoft, Tidal (per i servizi musicali) e altri, quindi il progetto, estremamente promettente, è supportato da giganti del settore.

Nondimeno, essendo basato su IA, ha mostrato anche le debolezze di questa tecnologia e la necessità di controllarne sempre le affermazioni. Nel video di presentazione, sorprendentemente ignorato dall'azienda, i fondatori hanno infatti mostrato le capacità della spilletta chiedendole quale sarebbe stato il luogo migliore per vedere l'eclissi solare di aprile 2024.