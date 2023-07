Android è meglio di iOS, lo dice il capo di Instagram

" Android è meglio di iOS ", una frase che spesso potremmo aver ascoltato durante discussioni tra amici, ma che sicuramente assume un'altra connotazione se a dirla è Adam Mosseri , l'attuale numero uno di Instagram. Mosseri ha infatti risposto a un post su Threads del noto MKBHD, il quale chiedeva quale fosse stata la " hot take ", che potrebbe tradursi in "opinione a caldo", riguardo al mondo tech.

Chiaramente il confronto tra Android e iOS non può essere riassunto in una riga, nel tempo entrambi i sistemi operativi si sono evoluti parecchio, ricevendo importanti rinnovamenti grafici e funzionali, e anche ispirandosi a vicenda. E proprio su questo aspetto arriva un'inattesa quanto forte dichiarazione.

E Mosseri ha placidamente scritto che la sua hot take consiste nel fatto che "Android's now better than iOS". Secondo il capo di Instagram dunque attualmente Android risulta essere migliore di iOS. Mosseri non ha argomentato la sua opinione, non ha quindi specificato secondo quali termini ha fatto questa valutazione. D'altronde non era richiesta alcuna spiegazione.

Chiaramente sono state diverse le reazioni alla dichiarazione di Mosseri. Presumibilmente la sua valutazione è stata fatta usando quotidianamente entrambe le piattaforme, e qualche maligno potrebbe anche pensare che questa sua opinione possa influenzare i piani di sviluppo per Instagram e Threads sulle due piattaforme.

In realtà, dobbiamo considerare che Mosseri in passato ha spiegato che avrebbe voluto sviluppare un'app Instagram dedicata a iPad, che ancora non è disponibile, ma che per questione di risorse non è stata fatta. Sarebbe anche poco strategico penalizzare una grossa fetta di utenti, e di conseguenza perdere potenzialmente iscritti ai propri social, per un'opinione personale più o meno ponderata.

Un altro commento molto critico afferma che dietro l'opinione di Mosseri vi possa essere un interesse aziendale che riguarda la gestione dei dati personali. Secondo tale commento, Instagram sarebbe obbligata a mettere in chiaro tutta la gestione dei dati personali che fa dei suoi utenti su iOS, lasciando intendere che su Android invece il tutto sarebbe più libero e meno controllato. In realtà, abbiamo visto come anche Google si sia impegnata particolarmente per incrementare la consapevolezza per la privacy e la gestione oculata dei dati personali su Android.

Insomma, una dichiarazione forte che probabilmente morirà su se stessa ma che allo stesso tempo riapre un dibattito sempre molto appassionante. Allo stato attuale delle cose, voi cosa ne pensate?