Dave Burke, Vicepresidente della divisione Ingegneria per Android, è stato recentemente intervistato nel The Android Show, un format ricorrente sul canale YouTube degli sviluppatori Android. In quest'occasione Burke ha discussi di vari aspetti, in particolare in relazione alla qualità di Android come sistema operativo, lanciandosi in alcune affermazioni apparentemente anche banali, ma in realtà più ricche di significato di quanto non sembri.

Qualità e affidabilità sono per Burke fondamentali, considerando quanto tutti noi dipendiamo dai nostri smartphone, e in particolare c'è una sorta di scommessa interna al team di sviluppo, per assicurarsi che "ogni nuova release abbia una qualità maggiore della precedente in base a una serie di metriche che vengono misurate in laboratorio e sul campo". Detta altrimenti, ogni nuovo aggiornamento di Android deve essere migliore del precedente, ma affinché sia davvero così vuol dire che anche la metrica più debole deve comunque mostrare segni di miglioramento, ovvero non ci può essere alcun aspetto che venga lasciato indietro.