Android ha uno strano concetto di ricarica rapida, ma presto potrebbe cambiare idea

Negli ultimi anni abbiamo visto un notevole sviluppo nel contesto della rapidità di ricarica delle batterie integrate negli smartphone, con alcuni dispositivi che offrono delle velocità corrispondenti anche oltre i 100W di potenza. Ed è curioso apprendere che per Android qualsiasi caricatore con almeno 7,5W di potenza in output sia rapido .

Ancora oggi infatti, Android prevede una soglia pari a 7,5W per definire o meno una ricarica come rapida. Questa indicazione viene proposta dal sistema operativo nella parte bassa della schermata di blocco, ogni volta che si mette in carica lo smartphone. In queste situazioni sarà possibile visualizzare la dicitura "Ricarica lenta", "In carica" oppure "Ricarica veloce".

La discriminazione tra questi tre casi viene fatta in base all'analisi della potenza in output.

Ed è abbastanza anacronistico vedere Android interpretare come rapida una ricarica che avviene a 7,5W. La ricarica lenta viene invece indicata quando la potenza in output dal caricatore ammonta a meno di 5W.

Queste soglie di valori sono incluse all'interno del codice AOSP, basato ovviamente su Android. Per fortuna presto potrebbe arrivare un aggiornamento di tali soglie. Stando infatti a quanto rilevato da Android Authority, Google potrebbe aggiornare le soglie, lasciando interpretare ad Android una ricarica come rapida quando la potenza in output dal caricatore ammonta almeno a 20W.

La novità non è stata ancora introdotta, e l'ipotesi è che arriverà con una delle prossime versioni di Android 15, magari proprio con la stabile prevista verso la fine dell'estate. Precisiamo che quanto appena detto riguarda i dispositivi Pixel di Google, visto che ogni produttore è sempre stato libero di modificare tali soglie per un'indicazione più accurata del tipo di ricarica di cui si gode.