A quanto pare Google non ha molta fiducia nei siti che visitano gli utenti (e se a dubitarne è Google...), e sta pensando di integrare le opzioni di navigazione sicura proprio a livello del sistema operativo Android, nelle impostazioni di sistema.

Come mostrano gli screenshot a fine articolo, ottenuti dal canale Telegram Google News, sotto la voce Sicurezza e privacy -> Più sicurezza e privacy, ci sarà una nuova sezione chiamata "Android Safe Browsing", che Google distingue nel modo seguente.

Safe Browsing alerts you to security threats, like harmful links and webpages, when you browse within supported apps. For example, you might get an alert if you tap a link in your news app that would take you to a known phishing site. Navigazione sicura ti segnala le minacce alla sicurezza, come link e pagine web dannose, quando navighi all'interno delle app supportate. Ad esempio, potresti ricevere un avviso se tocchi un link in un'app di notizie che porta a un sito di phishing noto.

Disatttivandola, l'utente viene avvertito che sarà comunque protetto, ma da una vecchia versione di safe browsing.

La protezione in tempo reale, che l'utente può comunque scegliere di disattivare, invia a Google alcuni dati di app e siti web, senza però identificare in alcun modo il dispositivo. In altre parole Google non può usare navigazione sicura per controllare in alcun modo la navigazione degli utenti.

Affinché Safe browing funzioni è neccessario però che Google Play Protect sia abilitato, cosa che per altro consigliamo a tutti di fare, a prescindere dal telefono.

Chiariamo solo che Navigazione Sicura Android non è ancora disponibile: il codice è presente in Google Play Services versione 23.41.13 beta, ma non è attivo. Solitamente, a giudicare anche dalla completezza dell'interfaccia, questo significa che il rilascio è imminente, ma i tempi dipendono tutti da Google.