Navigazione più sicura su Android: come attivare la nuova funzione

C'è una nuova pagina nelle impostazioni di privacy e sicurezza di Android, chiamata "Android Safe Browsing", che permette di vedere quali sono le app supportate da questa funzione, e potete abilitare la protezione live dalle minacce.

Safe Browsing ha lo scopo di avvertire l'utente in caso di minacce di sicurezza, come link e pagine web potenzialmente truffaldine, quando navigate tramite le app supportate dal servizio. Ad esempio potreste ricevere un avviso cliccando su un link su YouTube o altro social che poi vi rimanderebbe a una pagina di phishing.

Riguardo quali siano queste app di preciso ancora non lo sappiamo, perché il rollout della funzione è appena iniziato e nessuna sembra aderire. Probabilmente si tratta di un'implementazione dell'API SafetyNet Safe Browsing, che è parte di Google Play Services, che in pratica riconosce gli URL che Google ha già marchiato come pericolosi.

Per verificare se Android Safe Browsing è arrivato anche a voi andate in impostazioni -> sicurezza e privacy -> più sicurezza e privacy e dovreste trovare la voce relativa verso metà pagina, sotto la voce sicurezza.

Attenzione però: c'è bisogno di Play Protect abilitato, cosa che potete fare sempre in sicurezza e privacy, alla voce sicurezza delle app, cliccando sulla voce omonima.