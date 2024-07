Android ha uno scanner codici QR che sta per essere aggiornato, lo sapevate?

Nelle ultime ore infatti sono trapelati dettagli su come verrà rinnovato lo strumento per scansionare codici QR su Android. E possiamo dare già un'occhiata alle novità in arrivo.

I codici QR sono un ottimo modo per fornire link a servizi, applicazioni e contenuti web su tutte le piattaforme (ecco come leggere i codici QR con iPhone ). E in questo contesto stanno arrivando delle novità, con lo scanner dei codici QR di Android che sta per essere aggiornato .

Come si rinnova lo scanner dei codici QR di Android

Forse non tutti sanno che Android integra uno strumento per la scansione dei codici QR. Si tratta di una novità introdotta da Google con Android 13, e accessibile dalle app (anche di terze parti) e dal sistema tramite Play Services.

Lo scanner dei codici QR su Android dunque è presente a livello di sistema e permette di effettuare la scansione e la lettura dei codici QR senza installare alcuna app di terze parti.

Anche le app di terze parti installate sul dispositivo possono usarlo, come ad esempio Beeper.

La novità delle ultime ore consiste nell'imminente arrivo di un nuovo aggiornamento per lo scanner QR di Android. Quelli di Android Authority sono riusciti ad abilitare la nuova versione dello scanner, evidenziando quali saranno le novità.

Le immagini che trovate nella galleria in basso ci mostrano come verranno introdotti tre nuovi pulsanti in primo piano, direttamente sotto il riquadro che rappresenta l'area di scansione. Vediamo come sarà possibile gestire rapidamente l'attivazione del flash durante la scansione, accedere alla galleria per scansionare un codice fotografato in precedenza oppure avviare lo strumento per fornire feedback a Google sul suo funzionamento.

Sottolineiamo che queste tre opzioni era già presenti nello scanner su Android, ma erano sparse nell'interfaccia e non raccolte in una barra in primo piano. Inoltre, anche l'animazione che viene mostrata in seguito a una scansione è stata leggermente aggiornata.