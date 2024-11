I prossimi Android TV saranno più economici, quelli Google TV più cari: come i nuovi requisiti influiranno sul prezzo

I requisiti minimi di RAM per Android TV si abbassano a 1 GB, mentre quelli di Google TV si alzano a 2 GB

Google ha appena preso separato Android TV e Google TV, almeno per quanto riguarda i requisiti minimi di RAM: nel primo caso li ha abbassati a 1 GB e nel secondo li ha alzati a 2 GB. Si tratta di una scelta dettata probabilmente dall'intenzione di aumentare la diffusione di dispositivi Android TV economici e migliorare l'esperienza di quelli con Google TV. Ma, soprattutto la prima, è una buona idea?

In cosa differiscono Android TV e Google TV

Giusto per essere chiari per chi non dovesse essere pratico di questi argomenti, Android TV e Google TV non sono due cose completamente diverse. Cos'è Android TV Lanciata nel 2014, Android TV è un sistema operativo che alimenta i televisori, box e dongle, proprio come Android è alla base dei telefoni o tablet Android. La versione di Android Al momento è arrivata alla versione Android 14, ma ovviamente non offre tutte le caratteristiche di un telefono con Android 14, e quindi necessita di molta meno RAM. Ecco perché se un telefono per essere certificato da Google necessita di almeno 2 GB di RAM (almeno con Android Go), per un dispositivo Android TV è diverso. I requisiti minimi precedenti di RAM I requisiti minimi precedenti perché un dispositivo Android TV fosse certificato da Google, erano di 1,5 GB per i TV Full HD (1080p) e 2 GB per i TV 4K. Cos'è Google TV Google TV è invece un'interfaccia sviluppata da Google, lanciata nel 2020 e costruita sopra Android TV. In questo senso, può essere pensata come un launcher, che offre un'interfaccia più moderna e più funzionalità, anche alimentate dall'intelligenza artificiale. La versione di Android Google TV è quindi basato sulla stessa versione di Android di Android TV. I requisiti minimi precedenti di RAM Finora, i requisiti minimi di RAM di Google TV erano 1,5 GB, come Android TV. Per esempio, lo stesso Chromecast con Google TV (HD) ha questo quantitativo di RAM.

Il prossimi TV e box Android avranno 1 GB: è una buona idea?

Stando a una fonte interna di Google, le cui anticipazioni sono state condivise da Android Authority, ora i dispositivi Android TV a 1080p devono avere 1 GB di RAM, mentre quelli 4K passano a solo 1,5 GB di RAM. In questo caso, i dispositivi devono dichiararsi come dispositivi a bassa memoria per sfruttare le varie ottimizzazioni a bassa RAM di Android. La notizia è stata confermata da un cambio di codice, non annunciato pubblicamente, nel Gerrit AOSP, dove si vede appunto il cambiamento per quanto riguarda i requisiti minRAM di Android TV.

Non solo, ma stando a quanto riportato Google starebbe lavorando a numerose ottimizzazioni per far funzionare meglio Android TV sui televisori con solo 1 GB di RAM. Sarà sufficiente? Ovviamente, l'idea di Google è aumentare la diffusione di Android TV, spingendo sempre più dispositivi economici e dotati di hardware meno potenti. Al momento non sappiamo se ci siano TV, dongle o box Android TV in arrivo con 1 GB di RAM, ma scommettiamo che diversi produttori stiano per riempire questa nicchia, probabilmente nei mercati emergenti. Certo, Android non ha bisogno di molta RAM per funzionare, in particolare sulle TV dove si esegue una sola app alla volta, ma un certo quantitativo è sempre necessario: 1 GB sarà sufficiente a garantire un'esperienza utente accettabile? Probabilmente Google scommette nelle sue ottimizzazioni, e soprattutto sui prezzi incredibilmente convenienti dei nuovi dispositivi.

Google TV prende la strada inversa

Percorso inverso invece quello che prende Google TV. Sempre la stessa fonte citata nel capitolo precedente, e come confermato dal codice Gerrit di AOSP, i dispositivi Google TV ora passano da 1,5 GB a 2 GB di RAM minima. Come abbiamo notato all'inizio dell'articolo, lo stesso Chromecast con Google TV (HD) ha appena 1,5 GB di RAM, mentre la versione 4K, ne ha 2. Giusto per confronto, il nuovo Google Streamer ha ben 4 GB, il che gli consente di avere ottime prestazioni nonostante il processore non particolarmente potente.

Quando arriveranno i nuovi dispositivi

Non è chiaro quando questo nuovo requisito di memoria entrerà in vigore per i nuovi dispositivi Android TV e Google TV. La finestra per gli OEM per lanciare nuovi dispositivi con Android TV 12 si è appena chiusa, il che significa che questi nuovi requisiti hardware si applicheranno principalmente ai nuovi dispositivi che verranno lanciati con Android TV 14.

