Anche Android TV saluta definitivamente Google Play Film: cosa cambia

Come vi avevamo già anticipato lo scorso giugno, Google Play Film ed Android TV sono giunti alle battute finali. Play Film è stato per 12 anni la proposta di Big G per l'acquisto/noleggio di film e serie TV, per poi essere inizialmente rimpiazzato sui dispositivi mobili, dal 2020, con la nuova piattaforma Google TV. Di conseguenza l'azienda di Mountain View ha deciso di rimuovere il marchio Play Film e TV un po' ovunque, annunciando come ultimo passo la cancellazione definitiva su Android TV dal prossimo 17 gennaio 2024.