Google TV riceverà la funzionalità che stavate aspettando: addio telecomandi smarriti

Google ha presentato pubblicamente la nuova versione di Google TV, o Android TV in base al dispositivo che si utilizza, durante il più recente Google I/O . E analizzando il codice software è emersa un'ulteriore funzionalità che ancora non era stata mostrata da Google: la possibilità di ritrovare il telecomando smarrito .

Google TV ha fatto dei notevoli passi in avanti negli ultimi tempi, con il sistema operativo per smart TV che ha ricevuto interessanti aggiornamenti grafici e funzionalità al passo con i tempi. E in arrivo vediamo un'altra novità che riterrete sicuramente utile .

Come funziona Trova il mio telecomando su Google TV

Si tratta di una funzionalità banale, che altri sistemi operativi per smart TV hanno da tempo, e che Google stessa offre su altre piattaforme, come Wear OS per gli smartwatch.

La funzionalità in realtà è già disponibile su alcuni dispositivi con Google TV. Si tratta infatti del box Onn Google TV 4K Pro, lanciato per il mercato USA da Walmart recentemente.

Questo box infatti arriva con un telecomando che integra un piccolo speaker e un LED, fondamentali per usare la funzionalità di localizzazione.

Il box presenta un piccolo pulsante che, se premuto per un certo tempo, avvia la ricerca del telecomando: se quest'ultimo si trova entro 9 metri dal box, allora inizierà a emettere un suono e il LED si accenderà finché l'utente non lo prenderà in mano e non premerà un pulsante qualsiasi per confermare di averlo ritrovato.

A livello software, il box utilizza una funzionalità integrata a livello di sistema Google TV. Quindi si tratta di una feature di Google TV, e non del box in questione. Questo lascia intendere che prossimamente arriverà anche su altri dispositivi Google TV.

La compatibilità di Trova il mio telecomando

Un nodo importante riguarda la compatibilità della nuova funzione Trova il mio telecomando. Chiaramente servirà che a livello software Google abiliti la feature, e questo dovrebbe avvenire tramite un probabile aggiornamento software di Google TV.

Sarà però anche necessario possedere un telecomando compatibile, che almeno integri il piccolo speaker e il LED, o anche soltanto lo speaker. Inoltre, sarà necessario che anche il firmware del telecomando sia abilitato alla funzione Trova il mio telecomando di Google TV. Difficile dire se i telecomandi in circolazione sul mercato, come quello che troviamo su Chromecast con Google TV, siano abilitati all'aggiornamento del firmware per ricevere questa novità.

Appare quindi più probabile che la novità software Trova il mio telecomando arriverà per i nuovi dispositivi Google TV, come il nuovo Chromecast con Google TV che dovrebbe arrivare a breve. Non sperate troppo di vederla sul telecomando che già possedete.