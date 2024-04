Le ultime novità per Android TV e Wear OS, tra fix di sicurezza e Android 14

I vostri dispositivi Android TV e Wear OS sono pronti? Android TV sta per ricevere un fix di sicurezza e un importante aggiornamento, probabilmente Android 14, mentre per gli orologi c'è Wear OS 5 in vista

Con l'annuncio del Google I/O, cominciamo a farci un'idea sulle novità in arrivo per i dispositivi Android. Tra queste, spiccano quelle relative ad Android TV e Wear OS. Il primo starebbe per ricevere il primo importante aggiornamento da qui a tre anni (dopo che Android TV 13 è stato abbandonato) e il secondo Wear OS 5. Ma non solo, in tempi brevi Google rilascerà per Android TV una correzione per quella che si ostinava a chiamare una "caratteristica di Gmail": andiamo a scoprire tutti i dettagli, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come trasferire app su Android TV.

Android TV: fix per Gmail e nuovo aggiornamento Android

Due sono gli aggiornamenti in arrivo su Android TV, uno per chiudere un problema di privacy in Gmail e un altro invece, più avanti, riguarda un aggiornamento di Android. Esporre Gmail a chiunque è un problema di privacy, non una caratteristica Ma cos'è questa correzione per la privacy? In pratica quando installate Chrome su Android TV e aprite Gmail, non è richiesta la password. Questo significa che chiunque apra il sito dal browser potrà vedere le vostre email e altri servizi associati al vostro account. Potrete rispondere che non si può installare Chrome su Android TV, ma in realtà installando un browser dal Play Store e da lì scaricando l'APK di Chrome, si può benissimo installare. Se poi da qui, navigando con tastiera e mouse visto che non c'è il supporto al telecomando, si accede alla pagina di Gmail, si scopre che non è richiesta la password per accedere. Il video qui sotto dimostra il problema, e un senatore americano lo ha condiviso con Google per chiedere spiegazioni. L'azienda prima ha dichiarato che si trattava di un "comportamento previsto", poi ha affermato che la maggior parte dei dispositivi Google TV con gli ultimi aggiornamenti non consentono questo comportamento.

Infine, ha dichiarato che anche altri dispositivi Android TV stanno per ricevere un fix per impedirlo. In generale, se si ha paura che altri possano accedere ai propri dati, è consigliato impostare un dispositivo Android TV con un account separato e inserirlo come membro del gruppo In famiglia per poter accedere ai servizi del proprio account. Android TV sta per ricevere Android 14? L'altra, importante novità, riguarda l'aggiornamento a livello di sistema operativo. Una sessione pubblicata sul sito del Google I/O parla specificamente dei "nuovi miglioramenti dell'esperienza utente in Google TV" e delle "ultime aggiunte al prossimo aggiornamento della piattaforma Android TV OS". Ricordiamo che Android TV è attualmente basato su Android 12 e che, dopo che i lavori ad Android TV 13 erano stati abbandonati, la scorsa estate era stata rilasciata una Beta di Android TV 14. Ci aspettiamo quindi che il prossimo aggiornamento in arrivo sia proprio basato su quella versione di Android, e lo stesso vale per i Chromecast, incluso il successore di Chromecast con Google TV 4K.

È tempo di Wear OS 5