Androidify non è morto! Ecco come creare il vostro Android Bot

Google avrà mandato in pensione Androidify, ma in occasione del MWC 24 la GrandeG ne ha riesumato una versione più moderna che vi consente di creare il vostro robottino verde personalizzato (a proposito, sapete come creare un avatar su WhatsApp?).

Se infatti lo strumento lanciato nel 2011 era stato ritirato nel 2020, la casa di Mountain View ha appena pubblicato un nuovo sito chiamato Create your own Android Bot che ne riprende lo spirito. Qui potete selezionare materiali e accessori per la mascotte Android, che Google al CES 2024 ha nominato "The Bot".

Usarlo è semplicissimo: andate a questo indirizzo e cliccate su Get Started, poi selezionate il materiale per il vostro Bot. Potete scegliere tra 25 colori, texture e materiali, che includono anche un tema da pallone da calcio e un bellissimo effetto leopardato.