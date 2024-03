Con Gmail in Android 14 non tornerete più indietro alla cieca

Gmail si è appena aggiornata per supportare l'animazione predittiva per il gesto Indietro

È da tempo che Google cerca di migliorare il gesto indietro di Android per consentire agli utenti di avere un'anteprima di dove andranno a finire dopo averlo compiuto, e ora, dopo averlo visto su Calendario e YouTube Music, arriva anche su Gmail (scoprite alcuni trucchi per organizzare meglio le mail su Gmail). Stiamo parlando di Animazioni predittive per il gesto Indietro (Prediptive Back, in inglese), una funzione che aveva fatto la sua comparsa in Android 13 e che su Android 14 sta apparendo su alcune app.

Cosa sono le animazioni predittive per il gesto indietro

Questo strumento risolve un problema quando si compie il gesto indietro, ovvero che non si sa se si sta tornando alla Home del telefono o in una pagina precedente all'interno dell'app. In pratica, se l'animazione predittiva è abilitata, si vedrà un'anteprima della schermata di destinazione, con la schermata attuale che si restringe leggermente con dei bordi tondi per far vedere lo sfondo sottostante. A quel punto, se si è lasciata l'app per errore, si può tornare indietro. Google ha affermato che questa funzione è piaciuta molto agli utenti e sta cercando da qualche tempo di convincere gli sviluppatori di terze parti a implementarla. E se su Android 14 è possibile abilitarla a livello di sistema dalle opzioni sviluppatore (anche se comunque le singole app devono avere abilitato il metodo enableOnBackInvokedCallback nel file manifest), ora la sta introducendo a livello di app senza dover far nulla.

Come vedere le animazioni predittive per il gesto indietro in Gmail

Adesso è il caso di Gmail. La novità sembra apparsa nell'ultima versione dell'app 2024.03.03.x. Se aprite un messaggio e poi scorrete indietro sul bordo sinistro o destro, vedrete la schermata dell'email ridursi nella finestra con angoli arrotondati e dietro la schermata iniziale dell'app (immagine sotto).