Ecco gli anime in arrivo su Netflix: tuffo al cuore per He-Man, ma ci sono anche Arcane e molti altri!

Ad annunciarlo un video teaser di poco meno di un minuto e mezzo in cui possiamo vedere le novità in arrivo quest'anno, tra cui serie inedite e seconde stagioni di serie di grande successo, come Arcane.

Forse non spodesterà Crunchyroll, ma Netflix si propone anche come la piattaforma per gli amanti degli anime, con un 2024 veramente promettente (non sapete cosa sia Crunchyroll ? Qui trovate tutto quello che c'è da sapere).

Nel video spiccano la nuova serie Masters of the Universe: Revolution, un must per i fan di He-Man e che debutterà su Netflix il 25 gennaio, e Delicious in Dungeon, i cui primi due episodi sono già disponibili e uscirà a cadenza settimanale insieme alle anteprime in Giappone.

I seguaci di Kengan Ashura potranno finalmente vedere la seconda parte della seconda stagione (nel corso del 2024), mentre i fan dei videogiochi adoreranno la terza stagione di Sonic Prime. Più avanti arriveranno anche Devil May Cry, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft e The Witcher: Sirens of the Deep.