Anker ed EcoFlow: due soluzioni diverse, ma un obiettivo. Caricare di tutto

Anker e EcoFlow, due aziende molto diverse, hanno presentato al CES le loro soluzioni per competere con Tesla Powerwall, entrambe portatili e scalabili: andiamo a scoprirle.

Che non si voglia (o si possa) correre il rischio di rimanere senza elettricità in caso di blackout o si abbia la necessità di avere una batteria portatile per collegare i vari dispositivi durante le attività all'aperto, magari per una festa, sono sempre più gli utenti che acquistano soluzioni energetiche portatili (a proposito, se state cercando un power bank date un'occhiata al nostro elenco dei migliori sul mercato , con proposte sempre aggiornate e offerte imperdibili).

EcoFlow DELTA Pro Ultra

EcoFlow ha presentato DELTA Pro Ultra, il sistema di backup e generatore ibrido intelligente a batteria per tutta la casa più potente al mondo, che può essere utilizzato sia per le interruzioni prolungate che per l'uso quotidiano.

Le sue caratteristiche sono impressionanti, e gli consentono di alimentare l'intera casa: capacità di 6kWh (che può arrivare a 90kWh), potenza di 7200W e un input solare di 5,6kW (fino a 16,8kW).

Tra le funzionalità abbiamo la compatibilità con diverse fonti energetiche, tra cui energia solare e gas, e quella con Smart Home Panel 2, che offre un modo semplice per integrare completamente Delta Pro Ultra in qualsiasi abitazione per una rapida transizione dalla rete al backup con commutazione automatica.

La soluzione, che fornisce 12 carichi di controllo a livello di circuito per gestire separatamente gli apparecchi, consente una scalabilità fino a 21,6kW di potenza, sufficiente per le abitazioni più grandi e con maggiori esigenze, ed è in grado di ottimizzare l'utilizzo di energia, riducendo i costi ed estendendo il backup attraverso un'analisi intelligente e l'uso dell'energia solare.

E se la commutazione dell'alimentazione per quanto riguarda il singolo apparecchio avviene in appena 0 ms con i dispositivi collegati, se abbinato a Smart Home Panel 2 garantisce una commutazione completamente automatica dell'intera abitazione in meno di 20 ms.

Inoltre la funzione smart Storm Guard, alimentata da Weatherbit, monitora automaticamente i sistemi meteorologici per dare priorità al backup dell'energia in caso di tempesta in arrivo.

Nessun problema neanche per quanto riguarda la durata, in quanto l'inverter è dotato della tecnologia X-Cooling, brevettata da EcoFlow, che utilizza un sistema innovativo di dissipazione del calore capace di aumentare l'efficienza del 50%, ridurre il rumore e prolungare la durata dei componenti. La chimica della batteria LFP di livello EV consente oltre 10 anni di utilizzo quotidiano, con 3.500 cicli di scarica prima di raggiungere l'80% della capacità originale.

Il sistema è pronto all'uso e può essere utilizzato sia singolarmente, anche per soluzioni di alimentazione off-grid, che in serie. Né la batteria né l'inverter necessitano di un montaggio a parete permanente e il suo design modulare e portatile consente di utilizzarlo con camper e piccole case.

Per una semplice connessione domestica, è sufficiente un interruttore di trasferimento o una scatola di ingresso, mentre per una soluzione completa si può installare Smart Home Panel 2 con l'aggiunta di un sotto pannello (da far fare da elettricista).

EcoFlow non ha ancora condiviso prezzo e data di uscita del prodotto.