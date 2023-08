Con cavi integrati, con MagSafe, minuscoli o giganti con pannelli solari: Anker ha la ricarica per tutti

Anker Nano

Anker MagGo

È un passo importante, perché la precedente linea MagGo, non avendo certificazione Apple, si fermava a soli 7,5W, come qualsiasi altro caricabatterie wireless.

Probabilmente la novità più interessante – almeno per gli utenti iPhone – la nuova linea di prodotti MagGo : si tratta di dispositivi pensati per essere compatibili con i connettori magnetici MagSafe di iPhone , con un'importante novità. I nuovi MagGo, infatti, supportano l'ultimo standard di ricarica wireless Qi2 del Wireless Power Consortium: si tratta di una certificazione molto recente che, almeno in teoria, potrebbe consentire la ricarica a 15W con gli iPhone.

Anker SOLIX

Chiudiamo con Anker SOLIX, una nuova serie di batterie portatili di grandi dimensioni e che supporto la ricarica con pannelli solari (non inclusi). La linea SOLIX è composta da due modelli, SOLIX C100 e SOLIX F3800.

C100 ha una struttura ultracompatta e accumula fino a 1.056 Wh di energia, che può essere raddoppiata con l'aggiunta di una batteria ausiliaria di espansione (in vendita separatamente).

Si ricarica completamente in 58 minuti collegato a una presa a muro da 1300W, mentre con i pannelli solari (da 600W) si ricarica in 1,8 ore. Ha 4 prese AC, 1 USB-C con output da 100W, 1 USB-C da 30W e 2 USB-A da 20W e sarà disponibile entro fine anno al prezzo di 1.199€.

F3800 è decisamente più grosso, e non per nulla include un carrellino per il trasporto: ha una batteria da ben 3,84 kWh che può perfino essere estesa con sei batterie aggiuntive per un totale di 26,88 kWh. È la più potente batteria di Anker mai vista, con uscita a doppia tensione da 120V/240V che gli permette di alimentare dispositivi ad alto consumo energetico. Supporta pannelli solari fino a 2400W, che permettono di ricaricarlo in solo un'ora e mezza. Prezzi e disponibilità saranno annunciati entro la fine dell'anno.