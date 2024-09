Samsung potrebbe sbaragliare la concorrenza anche sulla fascia bassa: ecco l'asso nella manica di Galaxy A16

Va bene che i telefoni economici sono sempre migliori, almeno dal punto di vista delle caratteristiche, ma Samsung con il nuovo Galaxy A16 5G potrebbe ridefinire il concetto anche di supporto software, aggiornandolo per ben sei anni.

Dopo aver infatti annunciato aggiornamenti per sette anni per i suoi telefoni di punta (come Google), la casa di Seul starebbe per alzare la posta anche con la serie A. Scopriamo le novità dell'anticipazione, ricordandovi anche la nostra selezione dei migliori telefoni Samsung.