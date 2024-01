L'anno nuovo porta degli sconti in casa Optima Mobile

Optima Mobile è un operatore virtuale che opera su rete Vodafone e che si propone come unico gestore per tutte le utenze, come luce, gas, connessione domestica e mobile.

Con l'inizio del 2024 Optima Mobile ha deciso di scontare le opzioni per avere dei GB di dati in più al mese per gli smartphone dei suoi clienti mobile. Al momento l'operatore ha a disposizione un'unica offerta, cioè la Optima Super Mobile Smart al costo di 4,95€ al mese, che si candida per essere una delle più economiche offerte di telefonia sotto i 7€, offrendo minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB.