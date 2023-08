Annunciata la data di presentazione di Call of Duty: Modern Warfare 3

Una mossa non banale in quanto Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato uno dei videogiochi più venduti nel 2022. Infatti, sull'onda dell'entusiamo, Activision in questi giorni ha rivelato la data di presentazione mondiale del nuovo videogioco: Call of Duty: Modern Warfare 3 .

Dopo aver ottenuto il via libera , Microsoft è riuscita a completare l'acquisizione di Activision Blizzard nel mese di luglio. Perciò, l'azienda di Redmond è riuscita ad accaparrarsi una fetta importante di videogiochi, tra i quali Call of Duty .

Nel trailer ci sono altri riferimenti al passato: "alle teste che cadranno non è nuovo" e "mai seppellire vivi i tuoi nemici", che fanno presagire il ritorno di qualcuno: Vladimir Makarov, di cui si vede l'immagine del volto per qualche istante. Alla fine si conclude con una data: 10 novembre , data di uscita del videogioco.

All'inizio del video si può far caso a dei dettagli importanti : si sente il suono di quando su un aereo si informa i passeggeri che possono togliere la cintura di sicurezza, si sente la vibrazione di un telefono che riceve una notifica e il rumore delle armi che vengono caricate. Questi sono dei riferimenti alla missione "No Russian" di Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009 .

Come si può vedere, nel finale viene confermata la presenza di Makarov e viene comunicata la data di presentazione mondiale: il 17 agosto. Tuttavia, non sarà una classica presentazione: a partire dalle 18:30 del 17 agosto si potrà formare una squadra di quattro persone e giocare a Call of Duty: Warzone e ottenere PE doppi fino all'inizio dell'evento a tempo limitato: l'Assedio Shadow, alle 19:30.

Sarà un evento importante perché si potranno ottenere nuovi oggetti, che saranno disponibili in Warzone, in Modern Warfare 2 e in Modern Warfare 3. Questo è un segno della continuità che vuole dare Activision al suo nuovo videogioco, in cui appunto si potranno mantenere moltissimi oggetti ottenuti in passato negli altri videogiochi (quindi non proprio tutti, ndr).

Activision non ha ancora dato conferme, ma sembrerebbe che Call of Duty: Modern Farware 3 sarà previsto sia per PC, sia per PlayStation sia per Xbox, perché, sebbene sia di proprietà di Microsoft, Activision Blizzard ha un accordo con Sony fino al 2024. Infatti, lo stesso presidente di Microsoft, Brad Smith, aveva affermato che "la nuova versione di Call of Duty su Xbox sara disponibile anche su Sony PlayStation lo stesso giorno, alle stesse condizioni e con le stesse funzionalità".