Annunciato in Cina il Realme GT5 Pro: avrà qualcosa in comune con OnePlus 12 e con LG G8S ThinQ

Prezzi e Disponibilità

Il Realme GT5 Pro sarà disponibile in quattro tagli di memoria: 12/256 GB, 16/256 GB, 16/512 GB e 16/1 TB rispettivamente al prezzo di 441,20€, 480,16€, 519,10€ e 558,05€.

Ovviamente, bisogna considerare che questi prezzi sono quelli per il mercato asiatico convertiti al cambio attuale e in Italia probabilmente saranno diversi.

Lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni: Starry Night (in vetro), Bright Moon e Red Rock (in ecopelle). Al momento è in pre-ordine in Cina e le spedizioni inizieranno il 14 dicembre, ma non sappiamo quando sarà disponibile in Italia, seppur possiamo pensare che presumibilmente arriverà nel 2024 insieme agli altri top di gamma.