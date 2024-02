Annunciato il lancio di Nothing Phone (2a) e sarà totalmente diverso dagli altri

Se state cercando un dispositivo in questa fascia, vi consigliamo di controllare la nostra selezione dei migliori smartphone , che distinguiamo anche per prezzo , così da poter fare una scelta attenta per il vostro prossimo acquisto.

Inoltre, sul canale YouTube di Nothing è stato pubblicato un video in cui vengono intervistati Carl Pei , CEO di Nothing, e Chris Weightman , designer degli smartphone di Nothing, ai quali sono state rivolte delle domande sul Phone (2a) . Quello che ne è emerso è la voglia di creare uno smartphone medio gamma che sia diverso da ciò che si trova nel mercato.

L' entusiasmo intorno al Nothing Phone (2a) cresce di giorno in giorno. Oggi sui social del brand di Carl Pei è stata svelata la data del lancio del nuovo smartphone , che avverrà il 5 marzo con lo slogan "Fresh. Eyes.", che suggerisce alle persone di guardare la realtà con occhi nuovi.

L'intervista si apre con Carl Pei, che spiega che è il Phone (2a) è nato per chi non ha bisogno di specifiche da top di gamma, ma vuole uno smartphone innovativo, con un'esperienza utente appagante e delle buone fotocamere. In aggiunta, ha detto che il Phone (2a) sarà più economico del Phone (1), ma manterrà la stessa qualità, perché Nothing ha guadagnato la fiducia dei fornitori e quindi ha aumentato il grado di efficienza della catena del valore.

Dopodichè, si è parlato del design e Chris Weightman ha mostrato degli schizzi che ha realizzato per il lato posteriore del Phone (2a), dove si intravedono le figure che abbiamo avuto modo di ammirare recentemente, ma ci sono anche immagini di un comparto fotocamere centrale, come abbiamo visto qui, seppur il vero design potrebbe essere nascosto dietro un'immagine prontamente offuscata.

Inoltre, si parlava di un Nothing Phone (2a) senza glifi, ma il designer ha affermato che non vogliono rinunciarci, quindi rimarrà la linea già solcata dai precedenti dispositivi, però Weightman ha definito il Phone (2a) come un pezzo di carta bianco, perché l'intenzione è quella di portare qualcosa che si discosti dal Phone (1) e Phone (2), ma mantenendo la trasparenza della cover posteriore.

A completare la giornata ci ha pensato il leaker Yogesh Brar, che ha scritto un post su X in cui ha elencato alcune specifiche dello smartphone, che vi riportiamo in basso, e ha aggiunto che dovrebbe essere venduto a circa 400$, quindi possiamo aspettarci un prezzo simile anche in Europa, che lo pone a un prezzo di lancio più basso rispetto a quello del Nothing Phone (1).