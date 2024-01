Realme ci ha fatto vedere lo smartphone con il miglior zoom di sempre

A lato del CES 2024 Realme ha tenuto un piccolo evento dove ha mostrato in anteprima mondiale ad un piccolo gruppo di giornalisti il suo prossimo smartphone Realme 12 Pro+. È il successore della fascia più alta della sua serie numerica e segue un Realme 11 Pro+ molto interessante.

Lo smartphone si presenta con delle fattezze molto simili a quelle del modello precedente, con una finitura in ecopelle e una riga centrale a ricordare una cerniera. Il blocco delle fotocamere è invece circolare e più grande rispetto al passato. La corona zigrinata di questo blocco fotografico è stato disegnato da un famoso orologiaio. In generale è un formato che ci ha ricordato varie soluzioni adottate da altri smartphone della grande famiglia BBK, come OnePlus o OPPO.

Ma il fulcro della presentazione era la sua fotocamera zoom da 64 megapixel. Questo perché il sensore OV64B periscopico 3x di questo smartphone offre delle soluzioni tecniche molto interessanti come uno stabilizzatore ottico che corregge il movimento fino a 16.000 volte al secondo e un sistema di movimento a prisma sue due assi.

Ma il vero punto chiave è la dimensione del sensore: ben 1/2", rendendolo il secondo sensore zoom più grande in circolazione, dopo un altro smartphone Realme, ovvero GT5 Pro, con cui condivide anche il design del blocco fotografico di cui abbiamo parlato prima.

L'azienda ci ha svelato anche altre caratteristiche che però non possiamo ancora rivelarvi. Sappiamo però che la batteria è da 5.000 mAh e che il modello da noi testato era dotato di 12 GB di RAM. La fotocamera principale è da 50 megapixel, abbiamo poi un sensore grandangolare da 8 megapixel e un sensore anti-flickering. Frontalmente la fotocamera nel foto è da 16 megapixel.

Trovate in apertura la nostra anteprima e sotto qualche foto del dispositivo e una manciata di sample, scattati a 3x, 6x o 10x. Non dovremo aspettare molto per saperne di più su Realme 12 Pro+ visto che l'annuncio ufficiale è atteso per questo gennaio.