Una matrioska di database con contenuti estratti dal Web

Eleuther AI , l'organizzazione senza scopo di lucro dietro The Pile, Meta e Microsoft sono già stati denunciati da diversi autori per violazione del copyright l'anno scorso, così come OpenAI.

Nondimeno, i dati violano il copyright e loro li utilizzano per allenare le loro fameliche IA, sfruttate per guadagnare miliardi di dollari.

Come sono stati usati i video? Attraverso trascritti contenuti in un set di dati chiamato The Pile , liberamente disponibile su Internet, e che guarda caso contiene il database Books3.

Tutto parte da un database di libri piratati, Books3 , che l'hanno scorso è stato oggetto di una causa da parte di diversi scrittori come Margaret Atwood , Michael Pollan e Zadie Smith , che denunciavano l'utilizzo dei loro libri per allenare i modelli di intelligenza artificiali.

La causa contro Anthropic potrebbe aprire un vaso di Pandora

Veniamo alla denuncia odierna.

Tre scrittori hanno denunciato ieri Anthropic, che ricordiamo si vanta di non addestrare i suoi modelli su dati pubblici e di promuovere un'IA "sicura" (e ha beneficiato di un investimento di 4 miliardi di dollari da parte di Amazon).

Si tratta di Andrea Bartz, l'autore di We Were Never Here, Charles Graeber, che ha scritto The Good Nurse, e Kirk Wallace Johnson, l'autore di The Feather Thief.

Gli autori ammettono che Books3 non è più presente nella versione ufficiale di The Pile, ma è presente nelle versioni che circolano ancora su Internet, e dichiarano come sia evidente che Anthropic abbia "scaricato e riprodotto copie di The Pile and Books3, sapendo che questi set di dati erano costituiti da un tesoro di contenuti protetti da copyright provenienti da siti web pirata come Bibiliotik", si legge nella causa.

Gli autori vogliono che il tribunale certifichi la class action e richieda ad Anthropic di pagare i danni proposti e impedire alla società di utilizzare materiale protetto da copyright in futuro.

Ricordiamo che Books3 contiene libri di migliaia di autori, tra cui Stephen King, per citare un nome famoso. E possiamo immaginare le prospettive che potrebbe aprire se accolta.