Google avvisa gli sviluppatori di app Android: necessario migliorare la moderazione dei contenuti generati dall’IA

Al giorno d'oggi è sempre più facile scaricare sul proprio dispositivo delle applicazioni che integrino intelligenza artificiale generativa e, come per ogni nuova tecnologia, è importante che ci sia un impegno per limitarne usi impropri. Proprio per questo ieri Google ha fatto sapere che, alle applicazioni capaci di generare contenuti tramite IA, sarà richiesto un modo per segnalare il materiale offensivo. Gli sviluppatori dovranno implementare un apposito pulsante per permettere agli utenti di contrassegnare il contenuto inadatto e per garantire la permanenza della propria applicazione sul Play Store. Questa implementazione dovrebbe diventare obbligatoria a partire dall'inizio del prossimo anno.

Secondo quanto dichiarato da Google la nuova policy non andrà a colpire le app che utilizzano l'intelligenza artificiale solo per riassumere del materiale (come ad esempio i libri) e le app pensate per la produttività. Invece saranno quindi interessati i chatbot, le app che generano appunto immagini tramite IA e quelle che permettono la creazione di contenuti vocali o video di persone reali. È chiaro come per l'azienda di Mountain View sia importante andare a colpire i contenuti estremamente problematici come deepfake non consensuali a sfondo sessuale, truffe tramite registrazioni di persone reali, contenuti elettorali ingannevoli, e applicazioni con IA generativa "intese principalmente a essere sessualmente gratificanti".