L'app Apple TV si fa bella: aggiornamento con la nuova interfaccia

Come vedete dall'immagine qui in basso, tra le novità principali di questo aggiornamento troviamo una nuova barra laterale all'interno dell'interfaccia grafica. La nuova barra a sinistra dell'interfaccia permetterà un accesso rapido alla libreria , allo store e ai servizi di streaming multimediale preferiti su Apple TV.

Apple dimostra di tenere in maniera costante anche alle sue app, con le quali fornisce accesso ai suoi servizi più in voga. Nelle ultime ore sono arrivate delle novità che riguardano da vicino Apple TV .

Per tutti i dispositivi smart TV che usano Apple TV, la nuova barra laterale permetterà anche di cambiare rapidamente il profilo con il quale si usa Apple TV. Lo screenshot che trovate in basso vi mostra come sarà il nuovo switcher dei profili personali su Apple TV.

Inoltre, all'interno della sezione Home ci sarà una nuova categoria per accedere rapidamente a tutti i canali ai quali gli utenti sono iscritti, così come accedere a tutte le app connesse al proprio account su Apple TV.

L'aggiornamento apporta delle novità anche alla scheda Store: la nuova interfaccia infatti unifica film e programmi TV in un'unica visualizzazione, così gli utenti potranno accedere più facilmente a tutto ciò che è disponibile per l'acquisto o il noleggio. Nello stesso contesto, è stata aggiunta un'opzione rapida per visualizzare canali e app suggerite in base al proprio profilo.

Apple ha annunciato che l'aggiornamento appena descritto per l'app Apple TV è in fase di distribuzione su tutti i dispositivi compatibili. Potrebbe volerci qualche giorno affinché il rollout sia completo.