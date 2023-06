L'app di ChatGPT ora integra Bing per le ricerche su Internet

OpenAI ha lanciato da poco più di un mese l'app ufficiale di ChatGPT (avete letto come usare il chatbot?) e già ne integra una delle sue funzioni più importanti di sempre: la capacità di effettuare ricerche su Internet tramite Bing.

La funzione, frutto dell'accordo multimiliardario tra Microsoft e OpenAI (ricordiamo che Bing Chat, il chatbot della casa di Redmond, è basato su GPT-4), era stata annunciata a Maggio, all'indomani dell'avvio in beta della possibilità per ChatGPT di recuperare informazioni su Internet. Questo consente di aggiornare le sue risposte a dati attuali invece che limitarsi a quelli su cui è stato addestrato, fermi al 2021.

Ora, con l'integrazione della ricerca tramite Bing sull'app, che ricordiamo essere al momento disponibile solo per iOS (OpenAI ha promesso che a breve arriverà anche quella per Android), ChatGPT diventa un potentissimo strumento di ricerca e creazione di contenuti anche in mobilità, che "sa quando e come navigare in Internet per rispondere a domande su argomenti ed eventi recenti".

C'è però un dettaglio. La ricerca su internet tramite Bing è disponibile solo per gli abbonati a ChatGPT Plus, ovvero coloro che pagano per il piano da 20 dollari al mese, mentre gli utenti gratuiti dovranno accontentarsi delle risposte che il popolare chatbot potrà fornire senza recuperare informazioni dal Web.

Per abilitare la funzione, dovete aggiornare l'app alla versione 1.2023.173 del 27 giugno, poi avviarla e andare nelle Impostazioni. Qui, dovete abilitare l'opzione di navigazione nella sezione New Features e selezionare GPT-4 dallo switcher del modello. A questo punto, toccate Browse with Bing dal menu a discesa.

Se invece non avete mai provato l'app di ChatGPT, potete scaricarla da qui e registrarvi con il vostro account per sperimentare le potenzialità del chatbot di cui parlano tutti (qui spieghiamo come fare).