L'app di ChatGPT debutta su macOS, e offre qualcosa in più della versione web

L'azienda salita alla ribalta da ormai un paio d'anni per il suo servizio di intelligenza artificiale particolarmente accessibile e avanzato, ha tenuto un evento in cui ha mostrato la nuova app di ChatGPT dedicata a macOS .

Come vedete dagli screenshot in galleria, provenienti dalla demo che ha mostrato proprio OpenAI per presentare la nuova app, ChatGPT per macOS offrirà delle opzioni in più rispetto alla sua versione web che conosciamo bene.

Nella demo infatti è stato mostrato come l'app ChatGPT potrà interagire anche con le altre finestre aperte, e in generale con tutti i contenuti che vengono mostrati a schermo. Sarà possibile, ad esempio, chiedere cosa vede il chatbot sullo schermo, per poi fare delle elaborazioni o generazioni di contenuti in base al contenuto "osservato".

L'app ChatGPT prevede la possibilità di inviare richieste tramite digitazione del testo, come fareste sulla sua versione web, oppure tramite comandi vocali.

Sarà anche possibile usare la scorciatoia da tastiera Cmd + Spazio per attivare il comando vocale e richiedere contenuti a ChatGPT.

L'app che è stata appena lanciata sarà disponibile tanto per gli utenti abbonati quanto per quelli che usano la versione gratuita di ChatGPT. In prima battuta però l'app per macOS sarà disponibile per coloro che sono abbonati a ChatGPT Plus, mentre in seguito arriverà anche per i non abbonati.

E gli utenti Windows? OpenAI non si è dimenticata di loro, e ha riferito che in futuro arriverà anche un'app per Windows. Non abbiamo dettagli sulle tempistiche al momento.