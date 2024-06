L'app di ChatGPT per Mac è ufficialmente disponibile

A partire da oggi, l'app ChatGPT di OpenAI per macOS è disponibile per tutti gli utenti. Stando alla società, questo software è progettato per funzionare in maniera intuitiva ed efficace sui computer di Apple. L'app, inoltre, è stata creata per essere nativa del Mac, integrando una facile ed utile scorciatoia da tastiera: "Sia per gli utenti gratuiti che per quelli a pagamento, stiamo anche lanciando una nuova app desktop ChatGPT per macOS progettata per integrarsi perfettamente in tutto ciò che stai facendo sul tuo computer. Con una semplice scorciatoia da tastiera (Opzione + Spazio), puoi porre immediatamente una domanda a ChatGPT. Puoi anche scattare e discutere screenshot direttamente nell'app".