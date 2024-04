L'app di ChatGPT si aggiorna con una delle funzionalità più utili della versione web

Nelle ultime ore infatti un nuovo aggiornamento per la versione Android (in beta) di ChatGPT ha introdotto la funzionalità di modifica dei prompt inviati al servizio di intelligenza artificiale.

ChatGPT è uno dei primissimi servizi di intelligenza artificiale arrivati per il grande pubblico, e torniamo a parlarne perché le sue app per Android e iOS hanno ricevuto un'utile funzionalità che finora è stata esclusiva della versione web.

Come potete vedere dalle immagini in basso, la funzionalità consiste nella possibilità di modificare i prompt inviati in precedenza al servizio. Questo permette di affinare la richiesta che viene effettuata al servizio, senza dover riscrivere interamente la frase inviata in precedenza.

ChatGPT ovviamente fornirà una nuova risposta al prompt modificato, proprio come se fosse una nuova richiesta. Per accedere alla funzionalità sarà sufficiente toccare il prompt in questione e poi selezionare l'opzione per modificare il testo. A quel punto si aprirà la casella di testo in basso, dove apparirà il testo nella sua forma precedente, pronto per essere modificato.

La stessa funzionalità è disponibile da tempo nella versione web di ChatGPT, accessibile tramite il posizionamento del cursore del mouse sopra il testo da modificare.

La novità che abbiamo appena visto è disponibile per l'app Android di ChatGPT in versione beta, e anche per l'app per iPhone. Vi ricordiamo che le app di ChatGPT per Android e iPhone offrono, rispetto alla versione web, il supporto ai comandi vocali e un'interfaccia ottimizzata per gli schermi degli smartphone. Qui sotto trovate i pulsanti per scaricare le app dai rispettivi store.

Scarica da Play Store

Scarica da App Store