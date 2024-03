L'app per la CIE diventerà sempre più importante: ecco come

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha infatti lanciato una nuova campagna di comunicazione con la quale intende informare i cittadini delle possibilità date dalla carta d'identità elettronica. Al centro di questa nuova spinta troviamo l'app ufficiale per la CIE.

L'app in questione si chiama CieID. Non si tratta di una novità, visto che l'app è ormai in circolazione da qualche anno. L'obiettivo dell'attuale Governo consiste però nel renderla un punto di riferimento per cittadini nella gestione della propria CIE. L'app farà da ponte a quello che arriverà come IT Wallet, un dispositivo informativo digitale che sarà richiesto come standard europeo.

Alessio Butti, attuale sottosegretario all'Innovazione, ha dichiarato che l'identità elettronica per tutti i cittadini è il prossimo passo per la digitalizzazione in Italia, il quale dovrebbe portare anche una semplificazione della Pubblica Amministrazione.

Sappiamo bene come la CIE sostituirà lo SPID, che stando ai piani attuali rimarrà in vigore solo fino al 2026.

Butti ha affrontato anche la tematica delle difficoltà che incontrano alcuni cittadini nella richiesta della loro CIE presso i vari municipi. Ma anche riferito che, sebbene in alcuni comuni come Roma vi siano dei rallentamenti con appuntamenti dati dopo molti mesi, in altri municipi della Capitale gli appuntamenti sono disponibili dopo pochi giorni. Abbiamo verificato questo aspetto e, come vedete dagli screenshot in galleria, c'è ancora del lavoro da fare: a Roma, come a Milano, non è possibile prendere appuntamento per richiedere la CIE. In altri comuni limitrofi è possibile fissare un appuntamento per fine anno, o addirittura per l'inizio del 2025.

Ma chi ha già richiesto e ottenuto la CIE la utilizza in maniera efficiente. Negli ultimi due mesi gli accessi ai servizi tramite CIE sono raddoppiati in Italia. E con l'app CieID che acquisirà sempre più importanza sarà possibile anche tutelare in maniera accurata la privacy degli utenti.

L'app in questione renderà possibile l'utilizzo della CIE in mobilità, ovunque ci si trovi, in maniera sicura. Se volete saperne di più su come funziona la CIE, allora vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata.