Questo sito vi dirà se un'app è compatibile con Windows on Arm

Microsoft da tempo sta sollecitando gli sviluppatori di app a creare oppure ad ottimizzare i loro software per PC con processore Arm. Negli ultimi tempi, in tal senso, qualcosa si sta muovendo. Ad esempio, app note come Chrome, Brave, OneNote, Slack, risultano bene ottimizzate per Windows on Arm. Inoltre, è stato lanciato il sito di WindowsOnArm che vi dirà quali software sono ottimizzate o meno.

WindowsOnArm dirà quali app gireranno bene su processori Arm

Se state pensando di acquistare uno dei recenti PC Copilot+ e non sapere se un'app specifica è supportata al meglio, potrà tornare molto utile consultare il sito di WindowsOnArm. Questo sito, infatti, vi dirà quali app sono native e quali no (solo app, niente giochi). Sul sito risulterà preziosa la barra di ricerca, che vi permetterà di inserire il nome dell'app al fine di scoprire se è supportata, emulata oppure se è eseguita in modo nativo su Windows on Arm. Occorrerà premere sull'app così da consultarne i dettagli.

Non tutte le app sono presenti

WindowsOnArm è in fase di allestimento, dunque non è una sorpresa se non riuscirete a trovare una determinata applicazione. Ad esempio, non risulta inserita l'app OneNote. In questo caso, potrebbe risultare utile consultare i siti delle aziende per scoprire se i loro software sono stati ottimizzati per Windows Arm.

